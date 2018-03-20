Косатки растерзали дельфина на глазах у ученых

Ученые, работавшие у берегов Намибии, сняли на видео нападение двух косаток на дельфина, пишет Daily Mail.

Сообщается, что исследователи занимались изучением последствий разлива нефти, когда увидели двух хищников, преследующих дельфина. На записи видно, как одна из косаток на мгновение появляется на поверхности, держа в пасти жертву, после чего скрывается в воде.

По словам члена группы исследователей Саймона Элвена, на следующий день на берегу нашли обглоданные останки дельфина Хэвисайда. Элвин сообщил, что за 20 лет работы с морскими животными не встречал настолько изуродованного тела, пишет РИА Новости.





