Проводник поезда Одесса-Кишинев пытался незаконно провезти косметику через границу

Косметику и парфюмерию на 80 тысяч леев пытались ввезти из Украины в Молдову контрабандой. Товар обнаружили в поезде Одесса-Кишинев, за потолочной обшивкой в купе проводника.

Он заявил, что груз принадлежит одной из пассажирок. Товар конфисковали, контрабандистам грозит штраф в четыре с половиной тысячи леев.



Найденный товар известных брендов, поэтому будут еще выяснять не были ли нарушены права интеллектуальной собственности.

