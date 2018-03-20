Молдова и Босния и Герцеговина подписали документ о сотрудничестве в области евроинтеграции

Молдова и Босния и Герцеговина будут сотрудничать в области евроинтеграции. Заявление об этом подписали в Кишиневе главы министерств иностранных дел двух стран Тудор Ульяновский и Игоря Црнадак.

"Думаю, что важно делиться политическим опытом. В конечном счете, это не только политический, но и технический опыт. Немалая часть серьезной работы по евроинтеграции - это составление и перевод документов", - сказал глава МИД Боснии и Герцеговины Игорь Црнадак.



Тудор Ульяновский назвал важным опыт Боснии и Герцеговины, которая уже подала заявку на вступление в Евросоюз.



"Босния и Герцеговина обладает успешным опытом развития отношений с Европейским союзом. Об этом свидетельствует близкая перспектива присоединения к ЕС. Такой опыт важно изучить", - сказал глава МИДЕИ Молдовы Тудор Ульяновский.



Молдова со своей стороны поделится с Боснией и Герцеговиной опытом внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС.



Игорь Црнадак передал Тудору Ульяновскому приглашение посетить Сараево.



