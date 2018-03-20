Завтра официально стартует госпрограмма "Первый дом"

Программа Prima Casă официально стартует завтра. Председатель ДПМ Влад Плахотнюк заявил, что сейчас этот проект расширяют, чтобы через несколько месяцев предложить дополнительные льготы, в частности, для госслужащих.

"Эти льготы помогут удержать работников бюджетной сферы, а расширение этой программы послужит дополнительным стимулом для молодых людей, которые хотят работать в государственных учреждениях", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.



Заявки на участие в программе Prima Casă могут подавать граждане до 45 лет, официально принятые на работу, не владеющие другой недвижимостью и без ипотечных кредитов. Размер зарплаты должен вдвое превышать ежемесячные платежи по кредиту. Государство обязуется гарантировать 50% предоставленного кредита.

В этом году на обеспечение фонда гарантий в бюджете предусмотрено 50 миллионов леев. Реализацию программы будет осуществлять Организация по развитию малого и среднего бизнеса.







