Несколько столичных скупермаркетов попались на несоблюдении санитарных норм

Несколько столичных магазиной попали под надзор инспекторов Нацагенства по безопасности пищевых продуктов за несоблюдение санитарных норм.

В частности эксперты взяли пробы с продуктов, которые продают на развес. Они оказались не лучшими. Были составлены предприсания и протоколы.

Всего с начала месяца инспекторы Нацагентства провели проверки в 96 продовольственных магазинах.