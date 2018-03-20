На Хынчештском шоссе автомобиль врезался в опору рекламного щита

Автомобиль влетел в опору рекламного щита на Хынчештском шоссе на Телецентре сегодня утром. За рулем авто находилась 33-летняя женщина. Она не справилась с управлением на скользкой дороге.

В результате ДТП никто не пострадал, однако машина получила серьезные повреждения.

"Не знаю что случилось, женщина была за рулем. Гололед был и врезалась".

"Она не учла погодные условия, потеряла контроль над и ударилась в препятствии. На месте выехала оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняют", сообщил патрульный инспектор Олег Блынду.

Женщине грозит штраф в размере 1500 леев и 6 штрафных пунктов.