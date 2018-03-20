Марсианский океан создали гигантские вулканические извержения

Первый океан Марса возник почти четыре миллиарда лет назад, одновременно с началом роста вулканического нагорья Тарсис, также известного как Провинция Фарсида. Более того, мощные извержения и создали древний водоём. Такой вывод делается в научной статье, опубликованной в журнале Nature Робертом Цитроном (Robert Citron), Майклом Мангой (Michael Manga) и Дугласом Хэмингуэем (Douglas Hemingway) из Калифорнийского университета.

Астрономы накопили много разнообразных фактов, указывающих на былое существование на Марсе океана жидкой воды.

В новом исследовании авторы предлагают отказаться от мысли, что океан возник намного позже вулканической катастрофы и заполнил готовую впадину. Напротив, говорят они, наполнение Великой северной равнины произошло одновременно с образованием нагорья.

Согласно расчётам, окончательное формирование Тарсиса и является причиной столь странной конфигурации береговой линии Arabia Terra. Но рождение этой вулканической громады не было мгновенным событием. Изменение облика планеты продолжалось в течение целых геологических эпох. Было время, когда эти "берега" выглядели не так, как сегодня. И тогда в них вполне мог существовать океан, пишет vesti.ru

Учёные рассчитали, что существование океана на месте нынешней Arabia Terra уместилось в первые 20% периода роста вулканического нагорья. Получается, что этот океан плескался в самой седой древности, почти четыре миллиарда лет назад. Что касается Deuteronilus, то здесь океан существовал в последние 17% периода активности вулканов, то есть 3,6 миллиарда лет назад. Вероятно, береговая линия во время существования водоёма была "правильной", но в одной из последних судорог роста Тарсиса была необратимо искажена.

Колоссальные извержения, по сути, и породили океан. Водяной пар – непременный компонент вулканических выбросов. А кроме того, это сильнейший парниковый газ, который мог изменить климат планеты. Наконец, вулканические извержения могли создать каналы, по которым грунтовые воды излились на поверхность Марса.

Модель авторов, по-видимому, отвечает на самые острые вопросы по поводу возможного существования океанов на древнем Марсе. Тем не менее, пока она остаётся гипотезой. Но уже на май текущего года запланирован запуск миссии InSight. Этот космический зонд будет снабжён сейсмографом и другими средствами для изучения геологии планеты. Возможно, новые данные помогут окончательно разобраться, где, когда и почему Марс слышал грохот прибоя.