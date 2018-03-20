Первый океан Марса возник почти четыре миллиарда лет назад, одновременно с началом роста вулканического нагорья Тарсис, также известного как Провинция Фарсида. Более того, мощные извержения и создали древний водоём. Такой вывод делается в научной статье, опубликованной в журнале Nature Робертом Цитроном (Robert Citron), Майклом Мангой (Michael Manga) и Дугласом Хэмингуэем (Douglas Hemingway) из Калифорнийского университета.
Астрономы накопили много разнообразных фактов, указывающих на былое существование на Марсе океана жидкой воды.
В новом исследовании авторы предлагают отказаться от мысли, что океан возник намного позже вулканической катастрофы и заполнил готовую впадину. Напротив, говорят они, наполнение Великой северной равнины произошло одновременно с образованием нагорья.
Согласно расчётам, окончательное формирование Тарсиса и является причиной столь странной конфигурации береговой линии Arabia Terra. Но рождение этой вулканической громады не было мгновенным событием. Изменение облика планеты продолжалось в течение целых геологических эпох. Было время, когда эти "берега" выглядели не так, как сегодня. И тогда в них вполне мог существовать океан, пишет vesti.ru
Учёные рассчитали, что существование океана на месте нынешней Arabia Terra уместилось в первые 20% периода роста вулканического нагорья. Получается, что этот океан плескался в самой седой древности, почти четыре миллиарда лет назад. Что касается Deuteronilus, то здесь океан существовал в последние 17% периода активности вулканов, то есть 3,6 миллиарда лет назад. Вероятно, береговая линия во время существования водоёма была "правильной", но в одной из последних судорог роста Тарсиса была необратимо искажена.
Колоссальные извержения, по сути, и породили океан. Водяной пар – непременный компонент вулканических выбросов. А кроме того, это сильнейший парниковый газ, который мог изменить климат планеты. Наконец, вулканические извержения могли создать каналы, по которым грунтовые воды излились на поверхность Марса.
Модель авторов, по-видимому, отвечает на самые острые вопросы по поводу возможного существования океанов на древнем Марсе. Тем не менее, пока она остаётся гипотезой. Но уже на май текущего года запланирован запуск миссии InSight. Этот космический зонд будет снабжён сейсмографом и другими средствами для изучения геологии планеты. Возможно, новые данные помогут окончательно разобраться, где, когда и почему Марс слышал грохот прибоя.
Комментарии
- Косатки растерзали дельфина на глазах у ученых
- Ученые определили сроки наступления экстремальной жары в США
- ООН предупредила о нехватке чистой воды к 2050 году
- Суд обязал Telegram передать ФСБ ключи шифрования
- Беспилотный Uber насмерть сбил пешехода. Компания свернула испытания
- Медики: соединение из яда гремучей змеи заменит антибиотики
- Земле угрожает астероид Бенну
- Ученые: Эфирные масла провоцируют серьезное нарушение у мальчиков
- Исследование: самая эффективная диета - это натуральные продукты
- Эксперты: любой человек способен логически мыслить с самого рождения
- Европа страдает от наводнений
- Bentley заставит сдавать отпечатки пальцев
- Разъяренный китаец не смог зайти в метро с рыбками и убил их
- В Молдову пытались нелегально ввезти более тонны украинской рыбы
- Президент США выступил за смертную казнь для наркоторговцев
- Продавщица за год своровала колбасы на миллион рублей
- ДПМ обвиняет ЛДПМ в продвижении лжи
- Опубликован архив с первыми звукозаписями в истории
- Увеличится число рейсов и направлений из кишиневского аэропорта
- Взрыв в центре Кишинева: погибли два человека
- Оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- Переход на летнее время 2018: когда в Молдове переводят часы
- ДНК космонавта, прожившего год в космосе, изменилась
- В Польше вышел из тюрьмы человек, отсидевший 18 лет за убийство, которого не совершал
- Весна берёт отгул: в Молдову возвращаются снег, холода и сильный ветер
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День придаст решимости Вашим действиям. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. В первой половине дня возможны нарушения планов.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com