Опубликовано видео перестрелки полиции и подозреваемого в автосалоне в США

Полиция Огайо обнародовала кадры инцидента с участием двух полицейских и вооруженного подозреваемого, произошедшего 28 сентября минувшего года в городе Уиллоуби Хилс.

Менеджер автосалона BMW позвонил оператору службы 911 и сообщил, что к нему забрел буйный клиент, нарушающий общественный порядок. Утихомиривать смутьяна отправили ближайших к месту событий патрульных.

Прибывшие полицейские практически вывели мужчину на улицу. В ходе беседы они выяснили, что его зовут Тиммоти Шмидт, после чего правоохранители провели проверку по учетам, показавшую, что их оппонент ранее своевременно не явился по повестке в суд.

Судя по всему, подозреваемый слышал переговоры по рации и решил не сдаваться представителям закона.

Он бросился бежать, но один из патрульных сбил его с ног и навалился сверху.

Тогда Шмидт выхватил пистолет и ранил обоих стражей порядка – лежавший на нем офицер получил несколько пуль в бок, а его напарник – огнестрельное ранение в ногу.

Наименее пострадавший полицейский применил табельное оружие и практически в упор стал стрелять в подозреваемого, пишет vesti.ru

В итоге полицейские отделались сравнительно легко, выписавшись из больницы через несколько дней, чего не скажешь о подозреваемом – ему пришлось провести в стенах лечебного учреждения около семи недель.

На днях 31-летний Тиммоти Шмидт, уже имеющий в "послужном списке" приговоры за хранение наркотиков, в том числе – ЛСД, и ряд менее значимых преступлений, частично признал свою вину.

Как сообщают местные СМИ, ему грозит наказание в виде 45 с половиной лет лишения свободы.

Сам подсудимый заявил, что на момент перестрелки с полицейскими он находился под воздействием медицинских препаратов, не уточнив, однако, что именно принимал и какое заболевание надеялся излечить.

Кроме того, Шмидт рассказал, что просто испугался оказаться в тюрьме без лекарств и по этой причине оказал сопротивление правоохранителям.