В России девушке во время операции вместо физраствора ввели формалин

Жительница Ульяновской области оказалась в реанимации после того, как вместо физраствора ей ввели формалин. У девушки сильнейшие ожоги внутренних органов.

В сознание молодая девушка не может прийти до сих пор. Три дня назад она перенесла операцию, которая едва не стоила ей жизни.

Центральная медико-санитарная клиническая часть. Именно сюда на плановую операцию доставили 27-летнюю девушку. Однако после операционного вмешательства в брюшной полости обнаружили токсичное вещество, предположительно, формалин. Как оно туда попало, сейчас выясняют не только здешние медики. Из операционного блока молодую пациентку перевели не в палату, а в реанимацию совершенно другой больницы. Причем, в крайне тяжелом состоянии. Попавший в организм яд по сути привел к химическому ожогу внутренних органов.

"Токсичное вещество, которое попало в брюшную полость, вызвало полиорганную недостаточность. К нам пациентка была привезена с учетом того, что у нас есть возможность использовать диализ. Пациентка до сих пор находится в реанимационном отделении. Оказывается вся необходимая помощь. Мы видим положительную динамику. Гемодинамика стабилизировалась", — сообщил главный врач Ульяновской областной клинической больницы Павел Дегтярь.

За хирургическим столом в тот день стоял врач высшей категории. За плечами — почти 30 лет медицинского стажа. Но раскрывать подробности, казалось бы, простой операции, в медучреждении не спешат.

"Я не могу никаких комментариев давать. Надо давать комментарии после завершения служебной проверки объективно. Вот у меня в кабинете вы видите народу много — мы этим и занимаемся", — заявила заместитель главного врача Центральной клинической медико-санитарной части имени В.А. Егорова Вера Чивильгина.

Этим же занимаются и в региональном минздраве. Кто совершил роковую ошибку, выяснят в ходе служебного расследования, пишет vesti.ru

"Врач был очень опытный. То есть, это не системная ошибка. Это случайная ошибка. случайно произошедшее событие. Будем выяснять, врач допустил ли или медицинская сестра допустила ошибку. В процессе расследования мы это обязательно выясним. Если в ходе расследования будут выявлены признаки правонарушения, то материалы комиссии будут переданы в Следственный комитет", — пообещала заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева.

Пока в кабинетах чиновников исследуют документы и мнение всей медицинской бригады, в стенах областной больницы продолжают бороться за жизнь девушки. Медики решают вопрос о переводе пациентки в федеральный центр. Конечно, если она сможет пережить переезд.