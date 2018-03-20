В Молдову пытались нелегально ввезти более тонны украинской рыбы

Более тонны украинских карасей пытались нелегально ввезти в Молдову. Стоимость контрабандной партии рыбы составляет 60 тысяч леев.

Как сообщает пресс-центр таможенной службы, инцидент произошёл на выходных у въезда в село Флорешты Новоаненского района. Сотрудники Мобильной группы остановили микроавтобус, располагая информацией о незаконном ввозе товара через границу Приднестровья. В ходе осмотра транспортного средства правоохранительные органы обнаружили 1,6 тонны рыбы. Водитель не смог предоставить никаких документов, подтверждающих законное владение товаром.

Позже 27-летний правонарушитель признался, что купил рыбу на Украине и хотел её нелегально ввезти и продать в Молдове. Партия контрабандной рыбы была изъята и передана специалистам НАБПП для дальнейшего её уничтожения. За незаконный ввоз товара мужчине грозит штраф, пишет aif.md





