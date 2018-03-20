Разъяренный китаец не смог зайти в метро с рыбками и убил их

В Китае мужчина убил двух золотых рыбок перед входом в метро, когда охрана отказалась пустить его внутрь с ними. Об этом пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в Чжэнчжоу, провинция Хэнань. Китайца задержали у пропускного пункта на входе в метро, так как он держал в руках пластиковый контейнер с двумя рыбами. Охранники объяснили ему, что он не может войти, так как перевозчик запретил перевозить домашних животных: не только собак и кошек, но и рыб и даже насекомых.

Мужчина попытался оспорить этот запрет, но разозлился и начал выливать воду из контейнера. Его попытались остановить, тогда владелец рыб выбросил питомцев на пол, где они и задохнулись, пишет lenta.ru

«Метро работает на электричестве, так что любые утечки воды могут вызвать перебои», — объяснил глава безопасности на станции Чэнь Синь.

Пользователи китайской социальной сети Weibo обвинили в смерти рыбок бюрократию. «Аквариумные рыбки не сопоставимы с кошками и собаками. Они не мочатся и не взаимодействуют с другими людьми», — отметил один из них.