Европа страдает от наводнений

Сильные дожди привели к наводнениям в нескольких европейских странах.

Так, в Хорватии в долине Косинь объявлено чрезвычайное положение - из берегов вышла река Лика. Самая сложная ситуация сложилась в городах Карловац, Ясеновац и Хорватска-Костайница. Поступают сообщения об оползнях, которые угрожают жилым домам, передает Euronews.

В то же время в Румынии десятки домов пострадали от оползней. Так, в Валахии паводки продолжаются последние две недели. Нарушено дорожное сообщение, местами оборваны линии электропередач. Из опасных районов эвакуируют местных жителей.