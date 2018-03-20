В Мурманске обрушились четыре этажа жилого дома. ФОТО

В Мурманске обрушились четыре этажа жилого дома, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В Следственном комитете рассказали, что погиб один человек. По данным МЧС, под завалами остаются двое.

"В квартире на третьем этаже заблокированы пять человек, связь с ними установлена", — добавил он.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел на улице Свердлова, причиной стал хлопок газа. Обрушились перекрытия и часть внешней стены со второго по пятый этаж.

Спасатели разбирают завалы на третьем этаже здания. Четвертый и пятый этажи рухнули. Из дома эвакуированы все жильцы, на месте работают МЧС, пожарные бригады, скорая помощь, следователи. Место происшествия оцеплено, пишет РИА Новости

Всех жильцов эвакуируют, пункт временного размещения развернули на базе общежития.

Дом был построен в 1963 году. В 60 квартирах проживали более 180 человек.



