Появились фото нового кроссовера Volkswagen Atlas

Американское подразделение Volkswagen опубликовало изображения нового поколения пятиместного кроссовера Atlas (также известного под именем Teramont). Дебют автомобиля состоится на автосалоне в Нью-Йорке в апреле этого года. Об этом пишет Digital Trends.

В автомобиле удален третий ряд кресел, который имел его предшественник. Это, соответственно, может отразиться на габаритах кроссовера. Пока подробной информации о будущей новинке нет, пишет korrespondent.net.

Также пока неизвестно, когда именно автомобиль поступит на рынок.