Сандалии-копыта: в Японии родился новый фэшн-тренд

В Японии вошли в моду сандалии, выполненные в виде копыт. Обувь получила соответствующее название hooves sandals (сандалии-копыта). Об этом пишет China Daily.

Сандалии выполнены большей частью из дерева. При этом нога закрепляется в них лентами, которые завязываются на щиколотке.

По информации издания, ходить в такой обуви довольно не просто, однако "никто никогда не говорил, что быть сатиром просто".

Как пишет korrespondent.net, стоимость пары такой обуви - 410 долларов. Несмотря на дороговизну, первая партия обуви с черными и белыми лентами уже раскуплена.