Появились золотые iPhone в честь победы Путина

В России выпустили золотые iPhone Х, посвященные победе Владимира Путина на выборах президента 18 марта 2018 года. Об этом сообщает компания Caviar, специализирующаяся на люксовой отделке смартфонов.

В частности, на золотом корпусе выгравирован барельеф Путина, герб России и слова "Мы настроены на самое лучшее будущее и мы его добьемся".

"Этот телефон – это символ триумфа, подтверждение безоговорочной победы, знак единства граждан страны, ведь как сказал президент – мы одна команда", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что считают дизайн телефона "вершиной эволюции", пишет korrespondent.net.

Тираж смартфона – 76 экземпляров – в честь количества процентов, набранных Путиным на выборах. Стоимость – 269 тысяч рублей (около 4600 долларов). Продажи уже стартовали.