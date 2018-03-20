Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва гранаты в центре столицы

Камеры наблюдения сняли на видео взрыв, который произошел в магазине на пересечении столичных улиц Армянской и Алексея Матеевича.

Как стало известно ранее, у входа в магазин взорвалась граната. Ее принес один из покупателей. Он пытался приобрести десять пачек сигарет, не заплатив. И когда, не получив желаемого, направлялся к выходу, граната выпала и взорвалась.



Виновник трагедии погиб при взрыве. По информации полиции, это житель Кишинева 1968 года рождения. Ранее неоднократно судимый.

Второй погибший - случайный прохожий, который во время взрыва оказался рядом со входом в магазин. Его личность устанавливается.



Во время происшествия в магазине находились четыре человека. Никто из них не пострадал.

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