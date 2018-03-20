В столице многие мусорные контейнеры установлены с нарушениями

В Кишиневе переставят мусорные баки. У муниципального предприятия Autosalubritate есть месяц, чтобы убрать платформы для сбора мусора от детских садов, с тротуаров и обочин дорог. Выяснилось, что нормы нарушены в 50-ти местах. На проспекте Траяна, к примеру, баки поставили прямо у забора детсада.

Недовольны горожане и расположением платформы на улице Теилор. Здесь баки поставили слишком близко к Апелляционной палате.



В управлении говорят, что при установке контейнеров руководствовались главной нормой - не меньше 15-метров от общественных зданий. Но соблюсти параметры получилось не везде.



"Придется их переставить, найти другое место - подальше от школ, детских садов. Но чтобы и жильцам соседних домов было удобно", - cообщил замглавы управления Autosalubritate Александр Бажура.



Переставить контейнеры на последней планерке потребовала исполняющая обязанности мэра. Всего в городе - 573 платформы для сбора мусора.





Комментарии

Другие новости