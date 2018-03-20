Итоги встречи Тудора Ульяновски и заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина

Кишинев продолжает настаивать, чтобы Москва прекратила давление на молдавских официальных лиц, во время их визитов в Россию. Об этом заявил глава МИДЕИ Тудор Ульяновски по итогам встречи с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием Карасиным. Он находится в нашей стране с двухдневным визитом.

"В ходе диалога мы передали российской стороне просьбу, касающуюся необходимости найти решение и снять с повестки дня этот вопрос. А также исключить в будущем случаи злоупотреблений и давления на молдавских граждан, в том числе политиков и должностных лиц", - сказал министр иностранных дел и евроинтеграции Тудор Ульяновский.



На брифинге объявили, что посол Молдовы в России Андрей Негуцэ возвращается в Москву. В конце минувшего года его вызвали в Кишинев на неопределенный срок для консультаций.



Тудор Ульяновский и Григорий Карасин обсудили также возможности взаимодействия в расследовании дела об отмывании денег через молдавские банки. Коснулись они и приднестровского урегулирования.



"Вывод российских воинских подразделений и вывоз боеприпасов из приднестровского региона могут стать важным моментом в процессе разрешения конфликта. Одним из шагов в этом направлении стало принятое сегодня решение о возвращении в ближайшие дни в Москву посла Андрея Негуцы", - добавил министр иностранных дел и евроинтеграции Тудор Ульяновский.



Григорий Карасин отметил готовность Россия к конструктивному диалогу о развитии молдо-российских отношений.



В последнее время отношения между Молдовой и Россией оставались напряженными. Год назад Кишинев передал Москве ноту протеста в связи с необоснованными досмотрами и допросами молдавских чиновников в российских аэропортах.

В августе персоной нон-грата в Молдове был объявлен вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин. С предложением об этом выступил тогдашний глава МИДЕИ Андрей Галбур. Он отметил, что российский чиновник часто делает клеветнические и оскорбительные заявления о нашей стране. Тогда же молдавский парламент принял заявление с требованием вывода российских войск с левого берега Днестра.





