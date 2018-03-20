В московскую школу проник пьяный мужчина с топором

Московская школа №947, куда в понедельник проник пьяный мужчина с топором, работает в штатном режиме, безопасность учащихся полностью обеспечена, сообщил во вторник РИА Новости директор образовательного учреждения Мария Кассель.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в школу в московском районе Восточное Бирюлево ворвался пьяный мужчина с топором.

"На территорию школы зашел мужчина в алкогольном опьянении и агрессивно воздействовал на сотрудника охраны – кричал и размахивал топором. Такой инцидент был", — сказала Кассель, уточнив, что это произошло вечером 19 марта на посту охраны школы.

Директор отметила, что детей в момент инцидента почти не было, поскольку дебошир вошел в здание в вечернее время. В школу сразу была вызвана полиция. Мужчина, по словам Кассель, не смог проникнуть дальше поста охраны. "Дети находились в здании, но к этому инциденту не имели никакого отношения. Ни дети, ни сотрудники не испугались. Школа работает в штатном режиме", — рассказала она, пишет РИА Новости

Директор подчеркнула, что безопасность учащихся была обеспечена в полном объеме. "Безопасные условия проведения учебного процесса соблюдены и обеспечены. Весь образовательный процесс на сегодняшний день организован. Учитывая, что инцидент произошел в вечернее время, то в школе практически отсутствовали дети, поэтому это не оказало никакого влияния на организацию учебного процесса", — заключила она.







