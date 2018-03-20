Два человека погибли во время взрыва в продовольственном магазине на пересечении столичных улиц Армянской и Алексея Матеевича. Сообщается также об одном пострадавшем. Он в больнице, его жизнь вне опасности.
По данным полиции, у входа в магазин взорвалась граната. Ее принес один из покупателей. Он пытался приобрести десять пачек сигарет, не заплатив. И когда, не получив желаемого, направлялся к выходу, граната выпала и взорвалась.
"Мы проезжали поблизости на машине и услышали взрыв. Подумали, что разорвало колесо. Вышел и увидел, что неладное происходит в магазине. Подошел, а там два человека лежат", рассказал очевидец.
Открыто уголовное дело по статье 145 - преднамеренное убийство.
Второй погибший - случайный прохожий, который во время взрыва оказался рядом со входом в магазин. Его личность устанавливается.
Во время происшествия в магазине находились четыре человека. Никто из них не пострадал.
В результате взрыва легкие ранения получил 62-летний мужчина, который находился неподалеку от магазина.
"Состояние пациента - средней тяжести. У него множественные ранения, осколки в области груди. Мы продолжаем обследование", сообщил врач больницы.
Скорую помощь и полицию вызвали работники магазина, расположенного напротив.
"Раздался грохот. Зазвенели оконные стекла, задрожали стены. Я увидела еще дышащего человека, который потом скончался. Он лежал между двумя машинами, еще дышал, кричал".
По информации прокуроров, у мужчины было разрешение на владение оружием. Он получил его в 2015 году, несмотря на имевшиеся у него судимости. В том числе за употребление наркотиков. Обстоятельства выдачи разрешения предстоит проверить
Полиция опросила соседей погибшего виновника трагедии. Они рассказали, что мужчина ушел из дому два дня назад после ссоры с женой.
"У него не было другой партнерши. Он ушел, потому что больше не мог жить вместе с женой. Случалось, что он бил ее. Но вот откуда у него граната, не знаю".
Министр внутренних дел Александр Жиздан сообщил в соцсетях, что отдал распоряжение Генинспеткорату полиции провести проверку лиц с уголовным прошлым на предмет незаконного владения оружием.
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