Новые детали взрыва гранаты в столичном магазине

Два человека погибли во время взрыва в продовольственном магазине на пересечении столичных улиц Армянской и Алексея Матеевича. Сообщается также об одном пострадавшем. Он в больнице, его жизнь вне опасности.

По данным полиции, у входа в магазин взорвалась граната. Ее принес один из покупателей. Он пытался приобрести десять пачек сигарет, не заплатив. И когда, не получив желаемого, направлялся к выходу, граната выпала и взорвалась.



"Мы проезжали поблизости на машине и услышали взрыв. Подумали, что разорвало колесо. Вышел и увидел, что неладное происходит в магазине. Подошел, а там два человека лежат", рассказал очевидец.



Открыто уголовное дело по статье 145 - преднамеренное убийство.



Второй погибший - случайный прохожий, который во время взрыва оказался рядом со входом в магазин. Его личность устанавливается.



Во время происшествия в магазине находились четыре человека. Никто из них не пострадал.



В результате взрыва легкие ранения получил 62-летний мужчина, который находился неподалеку от магазина.



"Состояние пациента - средней тяжести. У него множественные ранения, осколки в области груди. Мы продолжаем обследование", сообщил врач больницы.



Скорую помощь и полицию вызвали работники магазина, расположенного напротив.



"Раздался грохот. Зазвенели оконные стекла, задрожали стены. Я увидела еще дышащего человека, который потом скончался. Он лежал между двумя машинами, еще дышал, кричал".



По информации прокуроров, у мужчины было разрешение на владение оружием. Он получил его в 2015 году, несмотря на имевшиеся у него судимости. В том числе за употребление наркотиков. Обстоятельства выдачи разрешения предстоит проверить



Полиция опросила соседей погибшего виновника трагедии. Они рассказали, что мужчина ушел из дому два дня назад после ссоры с женой.



"У него не было другой партнерши. Он ушел, потому что больше не мог жить вместе с женой. Случалось, что он бил ее. Но вот откуда у него граната, не знаю".



Министр внутренних дел Александр Жиздан сообщил в соцсетях, что отдал распоряжение Генинспеткорату полиции провести проверку лиц с уголовным прошлым на предмет незаконного владения оружием.



