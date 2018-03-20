Андриан Канду: «Ziarul de Gardă снова манипулирует. Нигде и никогда я не говорил, что это архитектурный проект, дизайн арены"

Председатель парламента Андриан Канду считает, что Ziarul de Gardă манипулирует общественным мнением, продолжая обвинять ДПМ в плагиате проекта Aрена Кишинэу. На своей странице в Фейсбуке Андриан Канду вновь отметил, что ранее представил видео, иллюстрирующее общественности технические особенности арены, которые не связаны с каким-либо конкретным проектом.

«Ziarul de Gardă снова манипулирует. Это проблема газеты, насколько корректно она информирует общественное мнение, но мы будем сообщать о манипуляциях, когда это произойдет. На пресс-конференции я сказал очень четко, что видео - это иллюстрация, взятая из открытых источников, чтобы граждане могли видеть и понимать, как работает многофункциональная арена: что предполагают телескопические трибуны, как арена для спортивных событий может превратиться за несколько часов в зону для организации концертов, выставок и т. д. Нигде и никогда я не говорил, что это архитектурный проект, дизайн арены, как это пытаются представить на основе предполагаемых дискуссий Ziarul de Gardă с некоторыми архитекторами из Франции. Им рассказали то, что они хотели, они получили желаемый ответ для написания клеветнической статьи. Есть и другие манипуляции», - написал Канду на своей странице в Фейсбуке. В то же время спикер считает, что даже негативная информация способствует продвижению проекта, сделает арену более популярной, и когда она откроется, то намного больше людей смогут насладиться организованными там мероприятиями. «Прочтите статью и вспомните о ней, когда мы все будет наслаждаться успехом проекта. Возможно, ZDG инициирует референдум, чтобы отменить инициативу по строительству арены? Сейчас это модно. В действительности, тот факт, что Ziarul de Gardă усилено продвигает проект имеет и положительную сторону, даже когда она представляет все в отрицательном свете. Более того, граждане смогут убедиться в том, что эти нападки - манипуляция, и на самом деле они могут воспользоваться возможностями, предлагаемыми Ареной Кишинэу. И, я уверен, журналисты ZDG с удовольствием ее посетят вместе со своими семьями»,- подытожил Андриан Канду.

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