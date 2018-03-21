Kaufland планируют открыть в Кишинёве три супермаркета

Одна из крупнейших сетей розничной торговли Kaufland откроет в Кишинёве три супермаркета. Инвестиции превысят сто миллионов евро. Будет создано свыше тысячи рабочих мест.

Премьер Павел Филип обсудил этот вопрос с генеральным директор компании Kaufland в Румынии и руководителем проекта в Молдове. По его словам, приход такого крупного инвестора в нашу страну будет стимулировать инвестиционный процесс и способствовать дальнейшему экономическому развитию.

Представители Kaufland, в свою очередь, высоко оценивают меры правительства по улучшению бизнес-среды. В будущем они намерены открыть фирменные магазины по всей Молдове.

Компания Kaufland работает в семи странах мира. Её сеть насчитывает свыше 1200 супермаркетов.





