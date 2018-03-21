В Техасе прогремел шестой за три недели взрыв: подозреваемый убит

По меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва, прогремевшего на юге Остина, столицы штата Техас. Это уже шестой за три недели взрыв в Техасе, в результате которых погибли два человека.

В ходе полицейской операции в США убит подозреваемый во взрывах в Техасе, об этом сообщают местные СМИ.

Ранее по меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва, прогремевшего на юге Остина, столицы штата Техас.

Как сообщает CBS News, подозреваемый был убит после того, как он привел в действие взрывное устройство неподалеку от федеральной трассы на севере города, пишет ВВС.

На месте работают сотрудники ФБР.

Новый инцидент произошел в магазине благотворительной организации Goodwill. Пострадавший - мужчина 30 с небольшим лет - доставлен в больницу с "потенциально серьезными, но не угрожающими жизни" ранениями.

Позже полиция Остина сообщила, что в магазине сработала не бомба, а "зажигательное устройство", и на данный момент пока нет оснований связывать этот инцидент с предыдущими взрывами.