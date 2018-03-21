Израиль признал уничтожение предполагаемого ядерного реактора в Сирии

Министерство обороны Израиля признало, что в 2007 году вооруженные силы страны уничтожили предполагаемый ядерный реактор в Сирии.

Сообщается, что во время авианалета в Дайр-эз-Зауре была уничтожена "назревавшая угроза существования Израиля и всего региона".

Реактор, как сообщило министерство, был практически достроен. Уже давно предполагалось, что за нападением стоит Израиль, но до нынешнего момента он не брал на себя ответственность.

Сирия неоднократно отрицала, что уничтоженный объект был ядерным реактором, пишет ВВС.

Признание прозвучало после того, как израильская армия сняла запрет на обсуждение операции 10-летней давности.

Международное агентство по атомной энергии в прошлом заявляло, что объект, скорее всего, был ядерным реактором.

Отмечалось, что возводился он, по-видимому, при содействии Северной Кореи.

Сирия, подписавшая договор о нераспространении ядерного оружия, это отрицает.