В России семиклассница открыла стрельбу из пневматики: пострадали семь человек

В Курганской области ученица 7-го класса начала стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. Известно о семерых пострадавших. Ранее в этом году произошли нападения на школьников в Перми и Бурятии.

Инцидент произошел в городе Шадринске. Стрельбу открыла учащаяся школы №15.

"Утром в среду 13-летняя девочка стреляла в одноклассников из пневматического пистолета, взятого дома у ее отца. Семь учеников класса получили синяки и ссадины", - сообщила Интерфаксу представитель регионального управления МВД Радаева.

"По предварительным данным, одного из детей "скорая" забрала с собой, диагноз пояснить не смогу", - уточнила представитель МВД в разговоре с ТАСС.

Екатеринбургское издание Znak.com со ссылкой на директор департамента образования Курганской области Германа Хмелева сообщает, что в нападении принимали участие две школьницы: "Две ученицы - 7-го и 8-го классов - с пневматическим пистолетом зашли в 8-й класс и открыли стрельбу", сообщает ВВС.

"Предварительно, причина - ссора с одноклассниками", - добавил чиновник.

Кроме того, издание со ссылкой на одного из учащихся пишет, что стрельба произошла на уроке географии: "Одна девочка сказала, что ей плохо, и попросила учителя проводить ее до медика, в это время другая школьница закрыла кабинет изнутри, и началась стрельба".

Корреспонденту Русской службы Би-би-си в управлении МВД по Курганской области сообщили, что стрельба произошла во время перемены. Сейчас, по словам представителя управления, в школе продолжаются занятия.