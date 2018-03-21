Принц Гарри и его невеста Меган Маркл выбрали кондитера, который должен будет испечь торт на их свадьбу. Выбор был сделан в пользу известного лондонского кондитера Клэр Птак, владеющей пекарней Violet на западе Лондона.
Они заказали у Клэр Птак лимонно-бузинный торт. Он будет украшен сливочным кремом и живыми цветами. В сообщении Кенсингтонского дворца говорится, что госпожа Птак испечет торт, который будет отличаться "ярким весенним вкусом". Свадьба принца Гарри и Меган Маркл запланирована на конец весны - на 19 мая.
Клэр Птак, выросшая в Калифорнии, в своей выпечке предпочитает использовать органические и сезонные ингредиенты.
В заявлении Кенсингтонского дворца говорится, что принц Гарри и Меган Маркл с нетерпением ждут момента, когда они смогут угостить своих гостей этим тортом, сообщает ВВС.
"У меня просто нет слов, насколько я рада тому, что принц Гарри и мисс Маркл попросили именно меня испечь свадебный торт", - сказала Клэр Птак.
"Это тем более захватывающий опыт, потому что я знаю, что они [принц Гарри и Меган Маркл] придерживаются таких же, как и я, взглядов на происхождение продуктов, экологичность производства и использование сезонных продуктов. И самое главное, наши мнения по поводу вкуса совпадают", - отметила Клэр Птак.
Меган Маркл, которая вела собственный блог о здоровом образе жизни, The Tig, ранее брала интревью у Клэр Птак для своего сайта. После помолвки с принцем Гарри Меган Маркл удалила свой блог.
Клэр Птак - ученица известного американского ресторатора и шеф-повара Алисы Уотерс. Птак некоторое время работала в ее ресторане Chez Panisse в городе Беркли, штат Калифорния.
Позже она переехала в Лондон и в 2010 году открыла свою пекарню, где продает органическую выпечку.
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