В Техническом университете открыли три новых лаборатории

В Техническом университете открыли новые лаборатории для занятия робототехникой. Оснащены они современным оборудованием.

"Сегодня мы открыли очень важные лаборатории. Планируем открыть еще и другие, чтобы студенты Технического университета были самыми подготовленными и соответствовали требованиям бизнес-среды", - сказал ректор Технического университета Молдовы Виорел Бостан.



С помощью нового оборудования студенты смогут создавать более современных роботов. Сейчас главной гордостью университета является робот ЕВА, которому уже три года.



А один из студентов разработал концепцию "умного дома".



"Это допуск, пишешь пароль, приходит сообщение, что доступ открыт, и он говорит: Добро пожаловать!"



Управлять дистанционно можно и автомобилем.



"Это ультразвуковой сенсор, он подаёт сигнал о том, что впереди преграда. И мы можем остановить автомобиль на любом расстоянии".



Вскоре робототехнику будут изучать и в школах.



"У нас уже есть договоренность с министерством образования, культуры и исследований. Мы хотим с первого сентября 2018 начать обучать первоклассников цифровым технологиям", - отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



Открыли лаборатории в рамках проекта, который финансирует американское Агентство по развитию совместно с правительством Швеции. Стоимость его почти 230 тысяч леев.





