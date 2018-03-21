На расчистку столичных улиц вывели более 60 спецмашин

Минувшей ночью на расчистку столичных улиц вывели 67 спецмашин. Дорожники использовали 800 тонн реагента. Были расчищены также тротуары и подъезды к школам, детсадам и больницам.

На маршруты этим утром вышли 302 троллейбуса и 124 автобуса. Накануне вечером исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду созвала очередное экстренное заседание и потребовала от ответственных предприятий полной мобилизации сил.



"Прежде всего займитесь школами, детскими садами, больницами. Доберитесь до пригородов. Если где-то застрянет автомобиль, общественный транспорт, пожалуйста, придите на помощь", - сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Между тем в районах спасатели вытянули из снежных заносов 16 единиц транспорта. Больше всего обращений зафиксировали в Оргеевском, Ниспоренском, Кэушанском и Сорокском районах, а также в Кагуле, Бельцах и Гагаузии. В Угенском районе более 30 учеников не добрались до школы.

Как сообщает Государственная администрация дорог, сейчас все национальные трассы расчищены. На их уборку минувшей ночью мобилизовали 600 рабочих и более 400 спецмашин. Дорожники использовали почти четыре тысячи тонн реагента.