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Amazon впервые обогнал Google по капитализации
// фото: Вести.Hi-tech
12:02, 21 Mar 2018
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Рыночная стоимость онлайн-ритейлера Amazon составила 768,04 млрд долл. Компания впервые в истории обошла по капитализации холдинг Alphabet Inc. (761,42 млрд долл.), владеющий Google и заняла второе место.

Стоимость одной акции Amazon выросла во вторник на 2,69%, до 1,586 тыс. долл. Теперь онлайн-ритейлера опережает только Apple (889,17 млрд долл.).

Ранее Amazon впервые возглавил рейтинг из 500 самых дорогих брендов.




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  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.

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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Повысится Ваша деловая активность.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. В первой половине дня возможны нарушения планов.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

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  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

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  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Хорошо пойдут дела на бирже.

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  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День придаст решимости Вашим действиям. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

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