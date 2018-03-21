Думитру Дьяков убежден в том, что государственным является румынский язык

Думитру Дьяков говорит, что не может отвечать за всех депутатов касательно шансов изменения ст. 13 Конституции, но лично, еще с 1994 года говорил, что государственным языком в Республике Молдова является румынский язык, и так должно быть и в Конституции. В интервью для радиостанции Europa Liberă депутат заявил, что в Демократической партии есть несколько мнений на эту тему. „Общество расколото и в этом вопросе. И некоторые считают, что должен быть молдавский язык, другие считают, что должен быть румынский язык. Я считаю на протяжении многих лет, что было бы хорошо, чтобы было написано „румынский язык”. Точка. Граждане Республики Молдова, молдаване в Республике Молдова говорят на румынском языке, так как австрийцы говорят на немецком языке, так как половина Африки говорит на французском, португальском, или испанском языках, хотя страны разные; так же, как в Швейцарии говорят на итальянском или немецком языке, хотя граждане являются швейцарцами. Для этого должно пройти время”, - отметил Думитру Дьяков.

По его мнению, когда будет благоприятное для этой идеи большинство, тогда она будет внедрена. „Государство должно сделать все возможное, чтобы румынский язык изучался на всей территории Республики Молдова, и в компактных зонах, где живут национальные меньшинства, потому что мы создаем оппозицию и в этом вопросе. Если ребенок оканчивает школу и не знает государственного языка, изначально это проблема школы, но в итоге превращается в социальную, политическую проблему и так далее”, - отметил демократ.



Что касается будущего парламента, состоящего из 51 депутата от избирательных округов и 50 по партийным спискам, Думитру Дьяков отметил, что будет сложнее, чем сегодня. И это потому, что неизвестно кто будет среди 51 депутата, однако, во-первых, не будет партийных монополий. По его мнению, партии будут поставлены в ситуацию вести дискуссии, переговоры.



В том, что касается отношений между властью и президентом, Думитру Дьяков отметил, что власть должна сделать шаг, но и президент должен сделать шаг навстречу власти. „Мы за европейскую интеграцию, а они были за другое направление. Президент, в условиях Республики Молдова, должен быть фактором равновесия”, - отметил демократ. Он добавил, что президент должен быть модератором, президент должен быть вдали от партии, которая его выдвинула, сообщает point.md

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