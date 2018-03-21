World of Tanks получила крупнейшее обновление в истории

Популярная игра World of Tanks получила крупнейшее обновление в истории. На официальном сайте игры отмечено, что она полностью переработана в техническом плане и переведена на новый движок Core. Об этом пишет Onliner.

"World of Tanks полностью переработана в техническом плане. Она все еще сохраняет черты прошлых версий, однако выглядит совершенно иначе: более четкая и сочная картинка, более высокое разрешение и детализированные изображения. А музыкальное сопровождение теперь меняется в зависимости от того, как развивается бой", - говорят разработчики.

Также отмечено, что техническим партнером обновления 1.0 является компания Intel. Благодаря партнерству игра World of Tanks получила возможности, которые соответствуют современным технологическим стандартам, пишет korrespondent.net

Сообщается, что благодаря новому движку качество изображения является значительно более реалистичным.