В аэропорту Одессы пассажиров более десяти часов не выпускали из самолета

В Одесском аэропорту внутри самолета Boeing 737, который должен был выполнять рейс до Анкары, на более чем десять часов заблокировали сотню пассажиров.

Отмечается, что людей запустили на борт после регистрации. Но сначала поступило сообщение о минировании воздушного судна, затем о его технических неисправностях, наконец о невозможности взлета из-за неблагоприятной погоды, хотя другие самолеты покидали взлетную полосу.

Люди были заблокированы в самолете без воды и еды. В результате между пассажирами произошла драка, пишет korrespondent.net

"Из самолета пассажиров не выпускали и только когда в ситуацию вмешались журналисты, позволили тем, кто уже не желал лететь, таки покинуть борт. Возмущению людей не было предела, потому что многие из них пропустили стыковые рейсы в Турции и опоздали на деловые встречи", - говорится в сообщении.