Китай впервые показал по государственному телевидению свои беспилотные танки, пишет китайское издание Global Times. Речь идет о модернизированных и оснащенных искусственным интеллектом танках Типа 59, созданных на основе советского Т-54 и выпускавшихся с пятидесятых по восьмидесятые годы.
По словам военных, Китаем было выпущено достаточное количество танков для подобной модернизации, и они до сих пор находятся в хорошем техническом состоянии. Однако, как подчеркивает Global Times, "до того момента, когда беспилотные танки смогут сравниться по боевой мощи с классическими моделями, предстоит решить немало технических проблем".
В марте 2017 года в Китае был утвержден самый высокий военный бюджет за всю историю страны. Он составил 142 миллиарда евро. Вместе с тем, увеличение расходов на оборону на семь процентов является самым низким показателем за последние двадцать лет.
Как сообщает korrespondent.net, модернизация вооруженных сил предполагает сокращение численного состава военнослужащих на 300 тысяч человек. Несмотря на это, НОАК остается крупнейшей в мире армией с около двух миллионов человек.
По данным исследования, представленного недавно берлинским институтом MERICS, занимающимся изучением современной политики Китая, НОАК готова к действиям далеко за границами страны. На протяжении десятилетий Пекин провозглашал политику неприсоединения. Теперь, отмечают авторы исследования, Китай намерен активно участвовать в создании мировой системы безопасности.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
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СТРЕЛЕЦ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День придаст решимости Вашим действиям. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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