Трех немцев в Швейцарии обвинили в экономическом шпионаже

Швейцарская прокуратура предъявила обвинения трем гражданам Германии в экономическом шпионаже и нарушении банковской тайны, сообщает во вторник, 20 марта, ряд немецких и швейцарских СМИ.

Среди обвиняемых штутгартский адвокат и двое бывших сотрудников одного из швейцарских банков. По данным следствия, они передавали немецким судебным и иным органам внутреннюю банковскую документацию. Теперь им грозит тюремное заключение сроком от трех лет.

Обвиняемые заявили, что посылали в Германию документы, чтобы оказать помощь в расследовании одного из самых громких налоговых махинаций последних лет - так называемых сделок Cum-ex, пишет korrespondent.net

Участвовавшие в махинации JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays, HSBC и другие фининституты подозреваются в том, что возвраты с налога на доход с капитала, уплаченного один раз, они оформляли неоднократно. Налоговые потери при этом составили более 10 миллиарда евро.