Начинается избирательная компания в рамках новых местных выборов

Семь населенных пунктов из Республики Молдова, включая муниципии Кишинев и Бельцы, официально вступают сегодня, 21 марта, в избирательную кампанию в рамках новых местных выборов. Согласно Регламенту Центральной избирательной комиссии (ЦИК), избирательный период начинается за 60 дней до начала выборов. Стоит отметить, что местные выборы пройдут в семи населенных пунктах 20 мая.

Председатель ЦИК Алина Руссу заявила, что "согласно утвержденной календарной программе, 60-дневный период с даты выборов начинается 21 марта текущего года".

Таким образом, с сегодняшнего дня кандидаты смогут представлять и продвигать свою кандидатуру через средства массовой информации, с помощью рекламных плакатов и в ходе встреч с гражданами в рамках правовых положений, изложенных в регламентах и инструкциях ЦИК.

20 марта Центральная избирательная комиссия распорядилась о создании избирательных округов для организации местных выборов и одобрила назначение 31 наблюдателя из Ассоциации Promo-LEX, которые будут следить за ходом досрочных местных выборов в семи населенных пунктах.

Напомним, что некоторые политические партии уже объявили своих кандидатов, которые присоединятся к избирательной гонке за кресло примара Кишинева. Речь идет о Партии "Платформа "Достоинство и правда", которая выдвинула председателя партии Андрея Нэстасе. Либеральная партия выдвинула кандидатуру Валериу Мунтяну. ПСРМ представит Ион Чебан, а Демократическая партия объявила, что поддержит единого кандидата от правых проевропейских сил.