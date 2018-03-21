В Кабуле произошел теракт, погибли 26 человек

В столице Афганистана Кабуле возле храма в среду, 21 марта, террорист-смертник взорвал себя. Об этом сообщает Reuters.

В результате теракта погибли 26 человек, которые пришли на молитву по случаю мусульманского праздника Навруз, знаменующего начало персидского нового года. Еще 18 прихожан получили ранение, пишет korrespondent.net

По словам заместителя пресс-секретаря министерства внутренних дел Насрат Рахими, террорист взорвал себя возле храма Карт-е-Сакхи, который неоднократно подвергался нападениям ранее.

Напомним, ранее в Кабуле вблизи здания, в котором расположена иностранная компания-подрядчик, взорвалась машина. Погибли три человека и два получили травмы.