С понедельника стартует ипотечная программа Prima Casa

Prima Casa открывает двери. Ипотечная программа стартует с понедельника.Молодые люди могут с понедельника обращаться в банки за кредитами по программе Prima Casa, которая официально стартовала сегодня.

- Проект призван поддержать молодые семьи и помочь им приобрести жилье. Она предоставляет гарантии государства на 50% суммы кредита. Первый взнос 10％. Этим мы обеспечиваем доступность кредита. Срок возврата 25 лет, что означает сопоставимость платежа с арендой, -рассказал министр финансов Октавиан Армашу.Он заявил, что государство регламентирует все комиссионные и платежи. Об участии в программе уже объявили три банка - Victoriabank, MAIB și Moldindconbank.Глава минфина произвел примерные подсчеты расходов на квартиру для семьи с доходом в 8 тысяч лей в месяц. “Таким образом, при стоимости жилья в 20 тыс. Евро, ежемесячный платеж будет 3 тыс. леев”, заявил Армашу.Представители банков заявили, что участие государства упростит доступ к кредитам. Также, для информирования граждан был создан сайт primacasa.gov.md.

Напомним, что инициатором программы стала Демпартия, которая таким образом способствует прекращению оттока молодежи из Молдовы.