Сооснователь WhatsApp призвал удалиться из Facebook

Один из создателей популярного мессенджера WhatsApp Брайан Актон призвал через Twitter удалять свои аккаунты на Facebook. "Время пришло. #deletefacebook", - лаконично отметил он.

Известно, что поводом для подобного заявления Актона стал громкий скандал, который недавно разгорелся вокруг Facebook. Стало известно, что компания Cambridge Analytica, работавшая на социальную сеть, использовала данные пользователей для совершения махинаций. В связи с этим акции компании Цукерберга продолжают падать в цене, пишет korrespondent.net

Мессенджер WhatsApp был создан Брайаном Актоном и Яном Кумом. В 2014 году акции компании купил Facebook, отдав за нее 16 миллиардов долларов. Ян Кум и по сей день возглавляет компанию, в то время, как Актон ушел из нее в начале этого года.