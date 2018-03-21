Стали известны расценки на хакерские атаки

Британская специалисты кибербезопасности из компании Armor опубликовали отчет, где огласили цены на различные услуги по взлому и атакам на сайты.

По оценкам аналитиков фирмы, DDoS-атака обойдется заказчику в 10 долларов за час. При покупке услуг на длительное время можно получить скидку: недельные систематические нападения на сайт оцениваются в 500-1200 долларов. Ботнеты предлагаются сразу по подписке на месяц с техподдержкой и помощью в базовом и расширенном пакетах — за 900 и 1350 долларов соответственно.

Согласно данным Armor, пятидесятидолларовые кражи паролей или совсем дешевые «уводы» аккаунтов практически не пользуются спросом по сравнению с процветающим рынком взлома данных кредитных карт и документов.

Стоимость получения доступа к банковскому счету варьируется в зависимости от суммы, которая на нем хранится: от сотни долларов за счет с несколькими тысячами до прогрессирующего ценника на баланс выше 20 тысяч долларов.

Еще один популярный запрос в темном интернете — поддельные документы. К ним относятся не только паспорта и водительские права, но и грин-карты, банковские выписки и медицинские рецепты на лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества.

Как сообщает korrespondent.net, самыми дорогими являются документы североамериканских стран: если за лицензию на вождение автомобиля Германии достаточно заплатить 38 долларов, то канадские права обойдутся от 400 до 1000 долларов.

Новинкой последних месяцев на черном рынке стали бонусные вознаграждения. К примеру, за 50 тысяч миль на покупку билетов одного из международных авиаперевозчиков хакеры требуют 100-150 долларов.