Консультации в онкоинституте будут бесплатными

В Онкологическом институте отменят платные консультации. Об этом распорядилась министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь, которая побывала в медучреждении с проверкой.

Она отметила, что граждане неоднократно жаловались на то, что врачи берут плату за приём. Глава ведомства также обсудила с пациентами качество медицинских услуг и заверила их, что власти предпринимают меры по их улучшению.

Кроме того, она призвала врачей к более эффективному общению с больными.





