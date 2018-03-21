В Британии разбился учебный самолет команды высшего пилотажа

В Британии разбился учебно-тренировочный самолет, инцидент произошел над базой ВВС на острове Англси. Погиб военный бортмеханик.

Представитель Королевских ВВС подтвердил, что пилоту удалось катапультироваться, и он выжил, но сейчас находится в больнице.

Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило, что разбившийся самолет - истребитель "Хок", находящийся в ведомстве подразделения "Красные стрелы", авиационной группы высшего пилотажа .

Свидетели сообщают, что видели лишь одного катапультировавшегося человека - сразу перед тем, как самолет рухнул и загорелся.

Премьер-министр Тереза Мэй выразила свои соболезнования родственникам погибшего бортинженера, пишет ВВС.

Главный маршал авиации сэр Стивен Хиллиер сказал, что крушение самолета "служит напоминанием, что нельзя забывать о рисках, на которые идют люди, служащие нашей стране".

На базе британских ВВС на острове Англси проводятся учения и подготовка пилотов и летных экипажей для проведения боевых операций над морем и горной местностью.

В общей сложности там работает около 1500 сотрудников, включая гражданских работников и военных, служащих по контракту.

Свидетели сообщают, что слышали очень громкий взрыв.

Хауард Ригби, который играл неподалеку в гольф, говорит, что, услышав взрыв, он посмотрел в сторону аэропорта и увидел огненный шар и разноцветный парашют.

По предварительным данным, самолет направлялся с острова Англси, где проводятся тренировочные полеты, на аэродром базирования в Скэмптоне, графство Линкольншир.