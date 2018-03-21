Долго отдавал сдачу: в Сургуте молодые люди избили и обокрали таксиста

Молодые люди в Сургуте (ХМАО) напали на таксиста, который, по мнению одного из пассажиров, слишком медленно отсчитывал сдачу, сообщает управление МВД по региону.

"Мужчина сообщил, что около двух часов ночи, отрабатывая заявку, привёз группу молодых людей к одному из торговых центров. На месте у них возник словесный конфликт, в результате которого 18-летний житель Сургута вышел из автомобиля и ударил таксиста несколько раз", — говорится в сообщении.

После этого другой пассажир увидел у таксиста в открытом доступе деньги — 2500 рублей — и решил присвоить их. После этого молодые люди скрылись с места происшествия вместе со своими приятелями.

Как сообщает life.ru, вскоре после обращения потерпевшего в полицию злоумышленники были задержаны. Водитель такси опознал их. Сообщается, что молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 30 ст. 158 УК РФ "Кража", решается вопрос о привлечении к ответственности по статье "Побои".