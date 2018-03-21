Российская девочка погибла от обрушения снежной глыбы во дворе дома

В Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа погибла 11-летняя девочка от обрушения снежной глыбы. Трагедия произошла 19 марта, когда дети играли во дворе жилого дома.

Ребята сделали подкоп в сугробе, который остался после очистки крыши. Внезапно на школьницу обрушилась снежная глыба. Друзья пострадавшей побежали за помощью, но когда ребенка достали из сугроба, она уже не подавала признаков жизни, пишет rep.ru.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Для выяснения обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Следственное управление предупреждает: в связи со сложными погодными условиями, обилием снега, оттепелями, высокой плотностью снежных масс нельзя оставлять несовершеннолетних детей без присмотра на улице", — напомнила пресс-служба СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.







