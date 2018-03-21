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В России запретили полеты Ан-148 после катастрофы под Москвой
// фото: Корреспондент.net
13:12, 21 Mar 2018
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В России приостановят эксплуатацию всех самолетов Ан-148. Такое предписание вынес Ространснадзор, сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин.

"Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых эксплуатируют", — цитирует Басаргина РИА Новости. По его словам, такое решение было принято после внеплановой проверки авиакомпании "Саратовские авиалинии". Ан-148 этой авиакомпании 11 февраля разбился в Раменском районе Подмосковья.

Помимо "Саратовских авиалиний", Ан-148 эксплуатирует еще одна коммерческая компания — АК "Ангара". Воздушные суда этого типа находятся также в распоряжении специального летного отряда "Россия", самолеты которого перевозят высокопоставленных российских чиновников, а также МЧС и министерства обороны.

Как сообщили в Росавиации, после катастрофы в Подмосковье была проведена внеплановая проверка "Саратовских авиалиний", по результатам которой срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании ограничили до 27 апреля, пишет ВВС.

"Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Такая рекомендация есть. После того как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать", — уточнил глава Ространснадзора Басаргин.

Наряду с Ан-148, в авиапарке "Саратовских авиалиний" есть и другие самолеты - Як-42Д и Embraer E-195. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Светлана Цаплина, в настоящее время "Саратовские авиалинии" работают в штатном режиме, ни один рейс отменен не был.

Ан-148 считается украинским самолетом, его головной разработчик — государственное предприятие "Антонов". Тем не менее, в создании самолета принимали участие и российские компании. На странице Ан-148 официального сайта ГК "Антонов" говорится, что самолет украинцы создавали совместно с 214 предприятиями из 15 стран мира.

Самолет производится на двух предприятиях - в Киеве на серийном заводе "Антонов" и в России на воронежском ВАСО. Из Украины в Россию поставляются только консольные части крыльев и части фюзеляжа.

11 февраля Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился вскоре после вылета из Домодедово. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета пришла к выводу, что к катастрофе могло привести обледенение приемников воздушного давления, из-за которого пилоты не смогли правильно определить скорость самолета.




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