ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.

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