В Вадул-луй-Водах обнаружили труп мужчины с пулей в шее

Труп мужчины с пулей в шее обнаружен в его квартире в Вадул-луй-Водах. Страшная находка была сделана соседом погибшего.

Как рассказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, сообщение в полицию поступило вчера вечером. Выехавшая на указанное место бригада обнаружила бездыханное тело 80-летнего хозяина жилья



По предварительной информации, мужчина жил один, и по невыясненным пока причинам произвел выстрел себе в шею из пистолета марки Reck. Выстрел был фатальным, мужчина скончался на месте, – уточнила она.

Основная версия полиции – самоубийство, однако точная причина смерти будет установлена в ходе расследования, пишет aif.md





