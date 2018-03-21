Астрономы из Испании и Британии обнаружили первые следы звезды, пролетевшей через Солнечную систему примерно 70 тысяч лет назад, наблюдая за самыми необычными кометами, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.
"Мы просчитали орбиты многих комет, которые движутся по очень вытянутым орбитам, и выяснили, из какого участка неба они "летят" в сторону Земли. Как правило, подобные кометы должны быть равномерно распределены по небосводу. Соответственно, их скопление в одной точке в созвездии Близнецов говорит о том, что звезда Шольца пролетела через Солнечную систему именно по этому маршруту", — заявил Карлос де ла Фуэнте Маркос, планетолог из университета Мадрида.
Четыре года назад астроном-любитель Ральф-Дитер Шольц открыл, как тогда казалось ему, вполне заурядную звезду, красный карлик WISE J0720, расположенный необычно близко к Солнечной системе. Сейчас он находится в созвездии Единорога, на расстоянии примерно в 20 световых лет, что делает его одним из самых близких, но не ближайших к Земле светил.
Как отмечает де ла Фуэнте Маркос, сегодня ученые не сомневаются в том, что это действительно произошло, однако пока не совсем понятно, как именно эта звезда пролетела через Солнечную систему. Это мешает точно оценить то, как ее "визит" повлиял на орбиты планет и менее крупных объектов, в том числе и Земли, где люди в то время покинули Африку и начали колонизировать остальные континенты, пишет РИА Новости
Эта идея, как отмечает де ла Фуэнте Маркос, помогла его команде открыть не только ту точку, где звезда Шольца "влетела" в Солнечную систему, но и открыть восемь предположительно "межзвездных" комет, попавших в нашу планетную семью из межзвездного пространства. В их число попали комета Брунса (C/1853 R1), а также небесные тела, открытые проектами Spacewatch, SOHO, LINEAR и ISON.
Их дальнейшее изучение, как надеются ученые, поможет проверить, так ли это на самом деле, и получить новые данные по химическому и минеральному составу "пришельцев" из других звездных систем. Если их предсказания подтвердятся, то астероид Оумуамуа потеряет статус первого межзвездного небесного тела, уступив место комете, открытой Карлом Брунсом в 1853 году.
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