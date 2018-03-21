Задержаны четверо членов преступной группировки, распространявших наркотики в Молдове

Четырёх членов преступной группировки, которая специализировалась на торговле наркотиками, задержали в Молдове. Известно, что в банду входили и граждане Чехии.

Молдавские и чешские правоохранители следили за группировкой с 2016 года. По данным полиции, злоумышленники завозили наркотики из Праги, а затем продавали по всей стране.

В ходе обысков у них обнаружили 13 тысяч таблеток экстези, килограмм кокаина, килограмм синтетических наркотиков и примерно 60 тысяч евро. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы.