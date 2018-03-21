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СМИ: в блокчейне биткоина нашли сотни ссылок на детскую порнографию
// фото: Hash Telegraph
13:51, 21 Mar 2018
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Команда специалистов из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена обнаружили в блокчейне биткоина сотни ссылок на детскую порнографию, сообщает портал Gizmondo.

Соответствующий доклад они представили на конференции в Кюрасао.

Блокчейн представляет собой цепочку блоков, в которых могут храниться заметки или файлы. Часто в заметках просто указана информация о совершенной транзакции.

Еще в двух файлах нашли в общей сложности 274 ссылки на контент, связанный с насилием над детьми, 142 из которых уходили в так называемый дарквеб — сегмент интернета, соединения в котором устанавливаются только между доверенными лицами с помощью специальных протоколов и портов.

"Наш анализ показывает, что определенный контент, в частности, незаконная порнография, может сделать само владение блокчейном незаконным", — утверждают авторы исследования.

Они напомнили, что хранение детской порнографии запрещено в 112 странах. Следовательно, использование любой основанной на блокчейне системе, может трактоваться как нелегальное, пишет РИА Новости

Gizmondo отмечает, что Интерпол сообщал о потенциальной опасности блокчейна еще в 2015 году. Специалисты по исследованию киберугроз от этой организации обнаружили, что в блоках есть "фиксированное открытое пространство", которое и может стать потенциальной целью для вредоносного ПО или другого нелегального контента.







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